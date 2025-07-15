İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşım yatırımlarından biri olan Feshane–Bayrampaşa Tramvay Hattı hakkında gündeme getirilen “inşaata başlanmadı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. An itibariyle projede yüzde 14 oranında fiziki ilerleme kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarından olan Feshane–Bayrampaşa Tramvay Hattı hakkında gündeme getirilen “inşaata başlanmadı” iddialarıyla ilgili sayısal veriler paylaşıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Feshane–Bayrampaşa Hattı, hali hazırda işletmede olan ve Haliç kıyı şeridini takip ederek Tarihi Yarımada’yı Eyüpsultan’a bağlayan Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı’nın devamı niteliğinde olduğunun altı çizilirken, "Bu hattın 9 km uzunluğundaki Cibali–Alibeyköy Cep Otogarı bölümü Ocak 2021’de, 1,1 km’lik Cibali–Eminönü kesimi ise Ağustos 2023’te hizmete alındı. Hat, günde ortalama 65 bin yolcu taşıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM PROGRAMINA ALMADI

Eyüpsultan–Bayrampaşa etabı için fizibilite ve uygulama projeleri, Şubat 2023’te T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylandığınıa ancak hattın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınması amacıyla 2023–2025 döneminde yapılan 5 başvuruya olumlu yanıt verilmediği belirtilen açıklamada, "Yatırım programına alınmamasına rağmen İstanbul Büyükşehri Belediyeis, projeyi kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirme kararı aldı. Şubat 2024’te yapım ihalesi gerçekleştirildi, Mart 2024’te sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. Temmuz 2025 itibarıyla sahada yüzde 14 fiziki ilerleme sağlandı. Yapım çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor" denildi.

KESİNTİSİZ VE ENTEGRE ULAŞIM HEDEFİ

Toplam 3,2 km uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşacak Eyüpsultan–Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın mevcut T5 hattı ile entegre şekilde işletileceği belirtilirken, Feshane İstasyonu’ndan sonra iki kola ayrılacak sistemin Eminönü–Alibeyköy ile Eminönü–Bayrampaşa arasında kesintisiz ve konforlu raylı ulaşım imkânı sağlayacağı kaydedildi.

Bazı mecralarda projeye hiç başlanmadığı yönünde ortaya atılan iddiaların sahadaki ilerleme durumu ve mevcut yapım faaliyetleriyle çeliştiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımlarını kararlılıkla sürdürerek İstanbul’un toplu ulaşım ağını genişletmeye devam ettiği belirtildi.