15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yılında, İstanbul Fatih Camii’nde 253 şehit için hatim ve Mevlid-i Şerif okundu. İstanbul Valisi Davut Gül, şehitleri dualarla andı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde, kahraman şehitlerini dualarla andı.

İstanbul Valiliği, İl Müftülüğü ve 15 Temmuz Derneği’nin koordinasyonunda, Fatih Camii’nde düzenlenen programda, 15 Temmuz’da vatan için can veren 253 şehit ile tüm şehitler için hatim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapılırken, Vali Gül, aziz şehitlerin ruhlarını dualarla yâd etti.

Tören, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren manevi bir atmosferde gerçekleşti.