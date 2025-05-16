İçişleri Bakanlığı, NARKOKAPAN-İSTANBUL operasyonunda 119 torbacı gözaltına alındı. Hazırlığı 7 ay süren operasyonda gençlerin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerinden 70'i tutuklandı. Bakan Yerlikaya, "Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirişlen operasyonlarda gözaltına alınan 119 torbacıdan, 70'i tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Operasyondaki hedefin özellikle gençlere musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildiğini ve operasyon hazırlığının tam 7 ay sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 7 aylık süreçte, İstanbul'da jandarma bölgesinin yeniden mercek altına alındığını ve elde edilen bilgilerin büyük titizlikle analiz edildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1923309536640692725

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiği ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildiğini kaydetti.

"Gençlerin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik" diyen Bakan Yerlikaya, "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek kararlılık mesajını yineledi.