İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Özgürlük ve Demokrasi Şenliği’yle İstanbulluları ağırlamayı sürdürürken, Ozbi konseri ile Cengiz Özdemir ve Önder Kaya’nın ‘Sur İçinde Bayram’ konulu söyleşisiyle büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Bugün sona erecek Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'nde OZBİ konseri ve Cengiz Özdemir &Önder Kaya’nın söyleşileri ilgiyle takip edildi.

Etkinlik kapsamında her gün saat 12.00-18.00 arasında Saraçhane Parkı, Müzede Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi ve Çubuklu Silolar gibi farklı noktalarda çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Çocuklar karton ve geri dönüştürülebilir malzemelerle çalışmalar yapıyor, boyama ve taş süsleme gibi sanatsal etkinliklere katılıyor.

Yüz boyama stantları ve maskot gösterileri ise özellikle minik ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor.Pamuk şeker stantları, balonlar ve rengarenk şekerlemeler etkinliğe tatlı bir hava katarken, alanda düzenlenen sihirbaz ve jonglör gösterileri de çocuklara unutamayacakları anlar yaşatıyor.

Eğitmenler eşliğinde yürütülen etkinliklerde güvenlik ve hijyen koşullarına azami özen gösteriliyor. Aileler de çocuklarını izlerken parklarda vakit geçiriyor, müzik ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün yaşıyor.

Özgürlük ve Demokrasi Şenliği’nin son günü olan 6 Nisan Pazar günü ise gündüz yine çocuk etkinlikleri olurken, akşam saat 19’da Ceren Sungur’un söyleşisi ve saat 20.30’da Çağla Fidan ve Derya Türkan’ın konseriyle etkinlik son bulacak.