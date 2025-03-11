Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından üretilen eserlerin yer aldığı "Tasavvufi Hayat" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılış töreninde Bakan Tekin, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Serginin açılışına Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da iştirak etti.

Sergiyi gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, bir sendikanın "müfredat dışı ders işlenecek" iddiasının sorulması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu söyledi. Devletlerin en temel vasfının temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması olduğunu vurgulayan Tekin, temel hak ve hürriyetlerin bütün vatandaşlar için güvence altına alındığını ve bu temel hak ve hürriyetler içinde sendikal özgürlükler gibi toplu kullanabilecek özgürlüklerin de olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, anayasanın bütün temel hak ve hürriyetleri güvence altına aldığını ve tüm uluslararası metinlerin, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile ilgili ortak sınırlama ilkesini kabul ettiğini kaydetti.

Bakanlık olarak uyarılarda bulunduklarını anımsatan Bakan Tekin, okulların kendilerine emanet edilen çocuklara, "ders" adı altında sunulacak toplumun arzu etmediği konuların aktarılmasının, bir disiplin işlemi ve disiplin hukuku konusu olacağını ve gerekli disiplin işlemlerinin yürütüleceğini söylediklerini vurguladı. Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürecin adli kısmını Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yürütecek. Bu konu, aynı zamanda adli açıdan ve hukuki açıdan bir suç teşkil ediyor. Konuyu ilgili yargı mercilerine şikâyet ve bunun 'sendikal özgürlük bağlamında değerlendirmeyeceğini' ifade ederek gerekli işlemleri yürüteceğiz. Bu, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına ilişkin bütün evrensel ilkelere açıkça aykırıdır. Bu, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına ilişkin bütün anayasal prensiplerimize aykırıdır ve aynı şekilde başta millî eğitimle ilgili mevzuatlarımız olmak üzere ailenin korunmasına ilişkin mevzuatımıza da aykırıdır. Bu hukuksuzluğa da Bakanlık olarak bizim göz yummamız mümkün değildir. Bize emanet edilen çocukların haklarını, hukuklarını korumakla mükellefiz. Bu konudaki yetkilerimizi, inisiyatifimizi de sonuna kadar kullanacağız."