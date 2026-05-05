İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ağır hasarlı araçların bilgilerini değiştirerek satış yapan şüphelilere darbe vuruldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'change oto' yöntemiyle haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araçlara ait şasi numaralarının hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlanmasıyla oluşturulan 28 'change' araç ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) May 5, 2026

İl Emniyet Müdürlüğü, araç dolandırıcılığına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.