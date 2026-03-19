18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gebze Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de düzenlenen programda aziz şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde vatan uğruna can veren kahramanlar rahmet, minnet ve şükranla yad edildi.

Program sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çanakkale ruhunun milletin en büyük gücü olduğunu belirterek, 'Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, Gebze Şehitliğimizde aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla andık. Bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın emaneti, omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur. Aynı inanç ve kararlılıkla, onların mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı değerlendirmede, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Anma programı, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ve yapılan duaların ardından sona erdi.