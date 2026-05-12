İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için Alibeyköy, Ferhatpaşa, Kurnaköy ve Paşaköy'deki 4 modern tesiste satış ve kesim hizmeti sunacak. Veteriner kontrolünde yapılacak kesimler için randevu sistemi ve Kurban Mobil uygulaması kullanılacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı'nda vatandaşlara sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek. Bu yıl Alibeyköy-Eyüpsultan, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik ve Paşaköy-Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verilecek. Tesislerde kesimler veteriner hekim kontrolünde, İslami usullere uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek.

4 MODERN TESİSTE HİZMET VERİLECEK

Toplam 5 bin 150 büyükbaş ve 2 bin 200 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde, kesim işlemlerinin hızlı ve düzenli şekilde yapılabilmesi için en son teknoloji kullanılacak. Etlerin paketlenmesi için 120 bin adet hijyenik kurban poşeti hazırlandı, tüm kesim ekipmanlarının yıllık bakımları tamamlandı. Tesislerde vatandaşların kullanımına sunulan mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfeler sayesinde konfor da ön planda tutuldu. Olası arızalara karşı teknik ekipler hazır bekletilecek.

KURBAN MOBİL UYGULAMASIYLA KOLAY ERİŞİM

İBB'ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapabilecek. İBB tesislerinden hizmet almak isteyenler, kesim işlemleri için kurban alanlarında bulunan ofislerden sıra numarası alabilecek. Ayrıca Kurban Mobil uygulaması ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.

İlk kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi 11 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başladı. Vatandaşlar, güvenli ve düzenli bir hizmet için İBB'nin modern tesislerini tercih edebilecek.