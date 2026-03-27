İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, fiziksel engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir projeyi hayata geçirdi. 'Engelsiz Şarj' adı verilen mobil uygulama sayesinde, akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları kendilerine en yakın şarj istasyonlarına kolayca ulaşabilecek.

Projenin tanıtımı, Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere çok sayıda kamu temsilcisi ve engelli vatandaş katıldı.

Vali Davut Gül, projenin detaylarını paylaşarak, uygulamanın açık veri temelli olduğunu ve ücretsiz olarak hem iOS hem de Android platformlarından indirilebileceğini belirtti. Kullanıcılar, uygulama üzerinden İstanbul genelindeki şarj istasyonlarını harita üzerinde görebilecek ve kendilerine en yakın noktaya ilişkin mesafe bilgisine ulaşabilecek.

Proje; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, Açık Veri ve Teknoloji Derneği ve Kağıthane Belediyesi iş birliğinde geliştirildi. Yetkililer, 'Engelsiz Şarj' uygulamasının engelli bireylerin şehir içi hareketliliğini artırmayı ve yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediğini vurguladı. Projenin ilerleyen süreçte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.