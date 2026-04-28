MEB tarafından okul ve kurumlarda su verimliliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla yürütülen 'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'in katılımıyla gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Su verimliliği kültürünün geliştirilmesi, suyun tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde düzenlenen yarışmaya 81 ilden toplam 68 bin 616 eser katıldı.

Resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik (solo/grup) kategorilerinde değerlendirilen başvurular arasından 45 eser dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Ankara İl Millî Eğitim Müdürü Murat Küçükali, MEB merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri, Tarım ve Orman Bakanlığı yönetici ve temsilcileri ile üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Macit, suyun medeniyetler için taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek, 'Su medeniyettir. Medeniyetler su ile gelişmekte ve varlığını sürdürmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında su ve çevre konusunda yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemli sonuçlar verdiğini görmekteyiz.' ifadelerini kullandı. Macit, su verimliliğine yönelik faaliyetlerin önümüzdeki eğitim öğretim dönemlerinde daha da geliştirileceğini belirtti. Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.