İstanbul Maltepe Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte huzurevi sakinlerini bir araya getirerek kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, ilçede yaşayan huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Maltepe Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Maltepe genelindeki huzurevlerinde yaşamını sürdüren Maltepeliler, Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

'BABALARIMIZ EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZDIR'

Programın açılış konuşmasını, organizasyonun paydaşlarından olan Maltepelim Huzur Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Evin Gençosmanoğlu gerçekleştirdi. Misafirleri selamlayarak konuşmasına başlayan Gençosmanoğlu, Babalar Günü'nün önemine vurgu yaparak 'Ben burada tüm babalarımızın Babalar Günü'nü şahsım ve derneğim adına kutluyorum ve ebediyete intikal etmiş olan tüm babalarımızı özlem ve rahmetle anıyorum. Hepsi ışıklar içinde ve huzurla uyusunlar. Maltepe Belediyesi'ne de bu organizasyon için teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKAN KÖYMEN: 'MALTEPE'DE YAŞAM VAR'

Dernek Başkanı Evin Gençosmanoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, konuşmasında birlik, beraberlik ve kuşaklararası bağların güçlendirilmesinin önemine değindi.

Buluşmada emeği geçen tüm birimlere ve dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Köymen, 'Maltepe'de yaş almışlarımızın bilgi birikimleri bizim için son derece önemli. Dolayısıyla sadece bu yemek organizasyonlarında değil, yaptığımız bütün çalışmalarda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Maltepe'de biz göreve geldiğimizden beri, özellikle bütün kuşakların bir arada olduğu ve birlikte Maltepe'de güzel bir yaşam alanı yaratmak için ve 'Maltepe'de Yaşam Var' diyebilmek için el birliğiyle çalışmalar yürütüyoruz. Bu yaşamın bir parçası sizlersiniz ve önemli bir parçası sizlersiniz. Sizlerin bilgi birikimleri, deneyimleri bizim için son derece önemli' diye konuştu.

Başkan Köymen, program süresince salonu gezerek tüm masaları tek tek ziyaret etti. Yaş almış vatandaşlarla yakından ilgilenen, onlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Köymen, kendisine gelen talep ve önerileri bizzat dinledi.

Etkinliğin sonunda Maltepelim Huzurevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Evin Gençosmanoğlu tarafından, ilçedeki huzurevi sakinlerine ve dernek faaliyetlerine sunduğu kesintisiz katkılardan ötürü Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür plaketi takdim edildi.