Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumsal hafızasını geleceğe güvenle taşımak amacıyla fiziki arşivini dijital ortama aktarıyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz ile Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Funda Arslan, çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen süreç hakkında bilgi aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, modern şehircilik anlayışı hedefleri doğrultusunda kurumsal hafızasını dijital ortama taşıyor. Vatandaşlara daha hızlı, şeffaf ve etkin hizmet sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, fiziki arşivinde bulunan binlerce resmi evrakı Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi'ne aktarmak için geniş kapsamlı dijital dönüşüm çalışması yürütüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz ile Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Funda Arslan, yürütülen çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin, belediyenin hizmet kalitesini artırmasının yanı sıra kurumsal hafızanın güvenli şekilde korunmasına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

BELGELER AŞAMA AŞAMA KAYIT ALTINA ALINIYOR

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında çalışmalar uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülüyor. Altı temel aşamadan oluşan dijital arşiv aktarım sürecinde ilk olarak uzman ekipler tarafından fiziki ayrıştırma ve temizlik işlemleri yapılan belgeler, yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla sayısallaştırılıyor.

Ardından OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi kullanılarak belgelerin içerikleri dijital ortamda aranabilir hale getiriliyor. İndeksleme aşamasında evraklar; tarih, sayı ve konu gibi bilgilerle kimliklendirilirken, kalite kontrol süreçlerinden geçirilen tüm belgeler hatasız şekilde Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi'ne entegre ediliyor. Sürecin son aşamasında ise dijital veriler, gelişmiş şifreleme yöntemleriyle belediyenin güvenli sunucularında yedeklenerek koruma altına alınıyor.

HEM HİZMET KALİTESİ ARTIYOR HEM DOĞA KORUNUYOR

Hayata geçirilen dijital dönüşüm projesi sayesinde bürokratik işlemler hız kazanırken, vatandaşların resmi taleplerine daha kısa sürede yanıt verilmesi hedefleniyor. Fiziksel arşiv alanı ihtiyacını azaltan çalışma, kağıt kullanımını da önemli ölçüde düşürerek çevre dostu belediyecilik anlayışına katkı sunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi kamu hizmetleriyle buluşturan yatırımlarıyla hem kurumsal hafızasını güvence altına alıyor hem de geleceğin akıllı şehir altyapısını bugünden inşa etmeyi sürdürüyor.