İstanbul'da Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı Yaz Okulu'na katılan 7-10 yaş aralığındaki öğrenciler, antrenörleri eşliğinde futsal ve masa tenisinin ilk derslerini gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi düzenlediği Yaz Okulu'yla Maltepeli çocukların sporun farklı dallarıyla tanışmalarına ve ilgi alanlarını bulmalarına katkı sunuyor.

Öğrencilere futsal dersinde antrenörleri tarafından saha ve top bilgisi, ana oyun kurallar hakkında bilgi verildi. Masa tenisinin ilk dersinde ise minikler eğitmenleri eşliğinde doğru raket tutuşu, temel ayak hareketleri ve top sektirme çalışmaları yaptı.

YAZ OKULU 21 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

21 Ağustos'a dek devam edecek Yaz Okulu'nda öğrencilere dil gelişimi, sanat ve yaratıcılık atölyeleri, farkındalık ve kişisel gelişim, bilim ve keşif atölyeleri, sosyal ve kültürel gelişim, eğlence, oyun ve etkileşim dallarında akademik eğitimlerin yanı sıra zumba kids, futsal, çocuk yogası, oyun grupları, kick boks, yüzme, basketbol, jimnastik, hareket eğitimi, voleybol, masa tenisi ve karate dallarında spor eğitimleri sunuluyor.