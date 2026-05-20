İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için Arife Günü ve bayramın birinci günü ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

İSTANBUL (İGFA) -Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı'nda vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaklarını bildirdi.

Belediye yetkilileri, seferlerle ilçe sakinlerinin mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmayı, engelli ve yaş almış vatandaşların ziyaretlerini güvenli ve konforlu biçimde gerçekleştirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını söylediler.

SAAT BAŞI RİNG SEFER YAPILACAK

Atatürk Caddesi, Başıbüyük eski minibüs duraklarının olduğu yerden hareket edecek seferler, Arife Günü ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde 08.00- 16.00 saatleri arasında saat başı yapılacak. Seferler Kurtköy, Şeyhli, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Başıbüyük, Küçükyalı, Osmangazi ve Gülsuyu mezarlıklarına 26-27 Mayıs tarihlerinde gidiş ve dönüş şeklinde gerçekleşecek.