ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eşi Ayşe Tekin ile birlikte Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen 'Ankara'da Bindallı' kitabının tanıtım törenine katıldı. Programda, Anadolu'nun geleneksel giyim kültürünün önemli parçalarından biri olan bindallıları konu alan eser tanıtıldı. Tanıtım programında Bakan Tekin'e, kitapta yer alan çalışmalar ve hazırlık süreci hakkında bilgi verildi. Yetkililerden detaylı bilgi alan Tekin, eserin içeriği, bindallıların kültürel önemi ve kullanılan tekniklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın ardından Ankara Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki müzeyi gezen Bakan Tekin, burada sergilenen bindallıları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında kendisine sırma nakış tekniği uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin, 'Biz çocuklarımızın kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu anlamda kültürümüzü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları kıymetli buluyoruz' ifadelerini kullandı. 'Ankara'da Bindallı' kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü yöneticileri, öğretmenleri, usta öğreticileri ve akademisyenlerin önemli bir kültürel çalışmaya imza attığını belirtti.

Üç bölümden oluşan 'Ankara'da Bindallı' kitabında; geleneksel giyim kültürü, kalıp ve süsleme tekniklerine ilişkin akademik incelemelerin yanı sıra Ankara Olgunlaşma Enstitüsü müzesinde bulunan 23 bindallının dikiş, desen ve süsleme özellikleri detaylı şekilde ele alındı. Eserde ayrıca bindallıların yapım teknikleri ve süsleme analizlerine de yer verildi.