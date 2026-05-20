Bursa'da kadınların her daim üretimini destekleyen Osmangazi Belediyesi'nin Demirtaş Kültür Merkezi'ndeki OSMEK kurslarında eğitim gören kursiyerler, eserlerini yıl sonu sergisiyle vatandaşların huzuruna sundu.

BURSA (İGFA) - Kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol alabilmesi, meslek edinmesi ve üretime katılarak ekonomik anlamda güçlenmesi adına önemli projeler hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, vizyonu doğrultusunda Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) aracılığıyla binlerce kadına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi'nin kadınların üretim gücünü desteklemek ve el emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü Demirtaş Kültür Merkezi'ndeki OSMEK kurslarında hazırlanan eserler, yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

'OSMEK SAYILARIMIZI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Demirtaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan'ın yanı sıra kursiyerler, eğitmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta sergilenen eserleri tek tek inceleyen Mücahit Yıldızhan, kursiyer kadınlarla sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldızhan burada yaptığı açıklamada 'Osmangazi Belediyesi bünyesinde var olan OSMEK sayılarımızı daha da artırmayı planlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu kursların açılmasında emeği geçen Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, personelimize ve halk eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sergide tekstil ürünlerinden geleneksel el sanatlarına, dekoratif ev aksesuarlarından dikiş-nakış çalışmalarına, örgü çalışmalarından çeyizlik el işlemelerine kadar çok sayıda eser yer aldı. El emeği göz nuru ürünler, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken kursiyerlerin üretim becerileri ve ortaya koyduğu estetik çalışmalar takdir topladı.