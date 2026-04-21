Edirne'nin Keşan ilçesinde hamal esnafının ekonomik şartlarını iyileştirmek ve onlara alternatif bir geçim kapısı sunmak amacıyla hazırlanan 'Hamallara Ek İş: Hayvancılık Projesi''nde beklenen müjde geldi. Keşan Tüm Hamallar Derneği'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın girişimleriyle onaylandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Tüm Hamallar Derneği ve Roman derneklerinin iş birliğiyle hazırlanan, hamallık yapan vatandaşlara ek gelir ve düzenli bir yaşam sunmayı hedefleyen hayvancılık projesi hayata geçiyor. Dernek yönetiminin Ankara nezdindeki girişimleri sonuç verdi; proje için geri sayım başladı.

Keşan Tüm Hamallar Derneği Başkanı Taner Kıyakoğlu, Başkan Yardımcısı Hüseyin Temel, Trakya Romanlar Derneği Başkanı Bülent Denkçi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi geçmiş dönem muhtar adayı Yılmaz Satır, gazetemizi ziyaret ederek müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalışılan proje, hamal esnafının sadece fiziksel güce dayalı işlerden sıyrılarak modern hayvancılıkla ek gelir elde etmesini sağlayacak.

Ziyaret sırasında proje hakkında bilgi veren dernek yöneticileri, amacın hamal esnafının sosyal yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, 'Bizler hamallıktan sonra yapılacak olan işimizi belirlemek istedik. Hayvancılık projesiyle arkadaşlarımıza ek gelir sağlayıp, daha düzenli bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz. Bu projeyi bir-iki yıldır yetkili mercilere sunuyorduk. Sonunda Sayın Milletvekilimiz Fatma Aksal ve Tarım Bakanlığımızdan beklediğimiz haber geldi; projemiz onaylandı. Bu başarı sadece bizim değil, tüm Keşan'ındır.' dedi.

Dernek Başkanı Taner Kıyakoğlu, konuyu AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a ilettiklerini ve çok kısa bir süre içinde olumlu dönüş aldıklarını belirtti. Bakanlık yetkililerinin projenin açıldığını ve yakın zamanda Keşan için özel bir kontenjan ayrılacağını müjdelediklerini ifade eden dernek heyeti, desteklerinden dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.