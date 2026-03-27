Maltepe Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı temizlikle cadde ve sokaklar baştan sona temizlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını koruma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Fındıklı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde başlatılan toplu temizlik çalışmasıyla mahalle genelinde yoğun bir mesai gerçekleştirildi.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlara öncelik vererek kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Mekanik süpürgelerle temizlenen yollar, ardından tazyikli suyla yıkanarak daha hijyenik hale getirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde mahalle genelinde hem temizlik standardı yükseltildi hem de estetik bir görünüm sağlandı. Modern araç filosu ve uzman personeliyle haftanın her günü kesintisiz hizmet veren belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının ilçe genelindeki tüm mahallelerde sürdürüleceğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların daha sağlıklı, düzenli ve temiz bir çevrede yaşamaları için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.