Bursa'da Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda, Bursa'nın fethinin 700. yılı akademik boyutuyla ele alındı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) -Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Osmanlı'nın Kuruluşu ve Bursa'nın Fethi Sempozyumu', akademi ve tarih dünyasını bir araya getirdi. Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı'nın kuruluş süreci ve Bursa'nın fethi farklı yönleriyle değerlendirildi.

BURSA'NIN FETHİ BİR GÖNÜL FETHİDİR

Sempozyumun açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın yalnızca bir şehir değil, büyük bir medeniyetin doğduğu merkezlerden biri olduğunu vurguladı.

Bursa'nın fethinin sadece askeri bir zafer olmadığını belirten Yılmaz, bu fetihin aynı zamanda bir gönül fethi olduğunu ve yeni bir çağın başlangıcı olduğunu söyledi. Bursa'nın Osman Gazi'nin hayali ve Orhan Gazi'nin fethiyle 1326 yılında Osmanlı'nın ilk başkenti olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, şehrin tarih boyunca ilim, ticaret ve sanatın merkezi haline geldiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz, 'Bu topraklar; antik dönemden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü bir tarihî birikimin üzerinde yükselmiştir. Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanı sıra ilmin, ticaretin, sanatın ve şehirleşmenin de öncüsü olmuştur. İlk Osmanlı parası burada basılmış, ilk hastanelerden biri burada açılmış, çini sanatı burada gelişmiş ve şehir vakıf medeniyetinin en güzel örnekleriyle donatılmıştır. Altı padişahın ve yirmi şehzadenin ebedi istirahatgâhı olan Bursa, aynı zamanda bir ruhun taşıyıcısıdır. Bu ruh; adalettir, merhamettir ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır' diye konuştu.

BİZLER ŞEHRİMİZE SAHİP ÇIKMAYI BİR VEFA BORCU OLARAK GÖRÜYORUZ

'Tarihini bilen milletler yönünü kaybetmez' diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Şehrin ruhunu koruyanlar kimliğini yitirmez. Medeniyetine sahip çıkanlar istikbalini başkalarına teslim etmez. Bizler, şehrimizin ve ülkemizin tarihine sahip çıkmayı bir görev değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz. Bursa'nın emanetini taşımayı ise bir sorumluluk değil, bir şeref olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle sempozyuma katkı sunan kıymetli akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu önemli organizasyonda birlikte çalıştığımız Türk Tarih Kurumu'na, Türkiye Bilimler Akademisi'ne, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne ve Yıldırım Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şükranlarımı sunuyorum. Temennimiz; bu sempozyumun fetih ruhunu yeniden idrak etmemize vesile olması ve geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bursa sizinle güzel' dedi.

BU FETİH YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI OLMUŞTUR

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Cafer Çiftçi ise Bursa'nın fethinin yalnızca bir toprak kazanımı değil, aynı zamanda adalet, hoşgörü ve estetik anlayışının yeşerdiği yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Çiftçi, Bursa'nın kısa sürede farklı coğrafyalardan gelen ilim insanları ve tüccarlarla gelişerek önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline geldiğini belirtti.

Konuşmalarda, Bursa'nın tarih boyunca sahip olduğu ticari ve kültürel zenginliğe dikkat çekilerek, şehrin Venedik, Cenova ve Floransa gibi önemli ticaret merkezleriyle kurduğu ilişkilerin altı çizildi.

İki gün sürecek sempozyumda alanında uzman akademisyenler, Osmanlı'nın kuruluşu ve Bursa'nın fethine dair yeni bakış açıları sunarken; etkinliğin geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.