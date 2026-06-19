İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen İleri Dönüşüm Atölyesi'nde atık kumaşlar, düğme, boncuk ve pullarla süslenerek broş ve anahtarlığa dönüştürüldü. Ücretsiz eğitimlerde hem çevre bilinci artırıldı hem de eskiyen giysiler ekonomiye yeniden kazandırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sürdürülebilir çevre anlayışını yaygınlaştırmak ve atıkların yeniden değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla Feyzullah Mahalle Evi'nde İleri Dönüşüm Atölyesi düzenledi. Atölyede katılımcılar, kullanım ömrünü tamamlamış kot kumaşları yaratıcı tasarımlarla yeniden şekillendirerek broş ve anahtarlık gibi dekoratif ürünlere dönüştürdü.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, atık denim parçaları düğme, boncuk ve pullarla süslenerek estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürüldü. Katılımcılar hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de atıkların doğru yöntemlerle değerlendirilmesinin çevreye katkıları konusunda bilinçlendirildi.

Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışma, sıfır atık ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunarken, kullanılmayan tekstil ürünlerinin ekonomiye yeniden kazandırılmasının önemine de dikkat çekti. Büyük ilgi gören atölye, çevre dostu üretimin sanatla buluştuğu örnek projeler arasında yer aldı.