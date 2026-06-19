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Toplantıya, Kaymakam Abdullah Arslantürk'ün yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Seçim Altınkaya, ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Hopa Kaymakam Abdullah Arslantürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yürütülecek etkinliklerin planlanması, kurumlar arası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması ve ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi hususunda değerlendirmelerde bulunularak gerekli kararlar alındı.

Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Seçim Altınkaya, kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla Kabotaj Bayramı kutlama etkinliklerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

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