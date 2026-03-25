İstanbul'da Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi üyelerinden oluşan Altın Sesler Korosu, 'Bahara Merhaba' konseriyle sahne aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de yaşayan 50 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nin üyelerinden oluşan Altın Sesler Korosu, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Koro, dinleyicileri Anadolu'nun zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan türküleriyle buluşturdu.

Uğur Çekiç yönetimindeki koro, konsere Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine ait 'Konma Bülbül' isimli türküyü seslendirerek başladı. Saz, bağlama, keman ve vurmalı çalgılar eşliğinde sahne alan koro, Samsun Çarşamba, Erzincan Tercan, İzmir Bergama, Muğla Ula, Elazığ ve Kırıkkale türkülerinden örnekler söyledi. Farklı meslek gruplarından ilçe sakinlerini bir araya getiren koroda solist olarak sahne alan sanatçılar ise Erzincan, Malatya, Elazığ, Tokat, Bayburt, Amasya, Sivas, Gaziantep, Eskişehir, Şanlıurfa, Sakarya, Kilis, Bartın, Burdur, Azeri, Kıbrıs ve Rumeli'nin farklı temalı ve özgün türkülerinden örnekler icra etti.

Konser, halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu özlemi ifade ederek yazıp bestelediği 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' isimli türküyle tamamlandı. Koro, uzun bir çalışma sürecinin ardından sahne aldıkları performanslarıyla salonu dolduran dinleyicilerden tam not aldı. Koro üyeleri Maltepe Belediyesi'ne verdikleri destek için teşekkür ederek, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut'a çiçek takdim etti.