İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte gençler, sahneledikleri gösterilerle milli mücadelenin ruhunu yeniden canlandırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gençler, hazırladıkları gösterilerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programda öğrenciler, milli mücadelenin ruhunu sahne performanslarıyla yeniden canlandırdı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen ve 'Gençliğin İzinde: Bandırma'dan Cumhuriyet'e' temasıyla hazırlanan etkinlikte, Cumhuriyet Eğitim Merkezi YKS hazırlık öğrencileri ve eğitmenleri sahne aldı. Program boyunca şiir dinletileri, gösterileriler, oratoryo ve müzik performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, gençlerin anlatımı, sahne canlandırmaları ile aktarıldı. Öğrenciler tarafından okunan bağımsızlık temalı şiirler ve milli mücadele kahramanlarının anlatıldığı kısa performanslar salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Program kapsamında hazırlanan '19 Mayıs Oratoryosu'nda, kurtuluş mücadelesinin birlik ve dayanışma ruhu müzik ve anlatımla sahneye taşındı. Cumhuriyet Korosu tarafından seslendirilen marşlara salondaki izleyiciler de eşlik etti. Gençlerin yoğun emek vererek hazırladığı etkinlikte öğrenciler uzun süre ayakta alkışlandı.