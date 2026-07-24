İstanbul Maltepe Belediyesi Yaz Spor Kursları'yla sporda fırsat eşitliğini destekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin, Maltepeli çocukların spora eşit koşullarda erişebilmesi için ücretsiz düzenlediği Yaz Spor Kursları'nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Maltepeli çocukların sporda fırsat eşitliğini desteklemek için sporun altı farklı dalında eğitimler düzenliyor.

Maltepe Belediyesi'nin Yalçın Kızılay Kapalı Spor Merkezi'nde organize edilen Yaz Spor Kursları'nda Maltepeli çocuklar uzman eğitmenlerden futsal, basketbol, jimnastik, karate, kick boks ve zumba kids eğitimleri alıyor.

6 Temmuz tarihinde başlayan eğitimlerde 5-14 yaş aralığındaki çocuklar sporun farklı dallarıyla tanışmanın yanı sıra yeni arkadaşlıklar kurarak özgüvenlerini geliştiriyor. Maltepe Belediyesi'nin Yaz Spor Kursları'nda eğitimler 14 Ağustos tarihine dek devam edecek.