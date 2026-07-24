Ankara Keçiören Belediyesi, çocukların ve gençlerin spora yönelmesini teşvik eden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Bu kapsamda, Keçiören Belediyesi ile Keçiören Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulları, binlerce çocuk ve gencin katılımıyla devam ediyor.

7-17 yaş aralığındaki çocuk ve gençler, yaz tatillerini spor yaparak verimli bir şekilde değerlendirirken, bu yıl Yaz Spor Okullarına yaklaşık 5 bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı.

HEM FİZİKSEL HEM SOSYAL GELİŞİME KATKI

Keçiören Belediyesi, çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası hâline getirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okullarını ücretsiz olarak hayata geçiriyor.

Eğitimlere katılan öğrenciler, sportif becerilerini geliştirmenin yanı sıra fiziksel ve sosyal yönden de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Takım ruhu, disiplin, özgüven ve paylaşma kültürünü güçlendiren eğitimler sayesinde katılımcılar, yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçiriyor.

Yaz boyunca devam edecek programlarla çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarına, sosyal gelişimlerine ve spor kültürü edinmelerine katkı sunuluyor.

24 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Yaz Spor Okulları kapsamında çocuk ve gençler; aikido, akıl ve zekâ oyunları, atletizm, badminton, basketbol, boks, buz pateni, cimnastik, dart, futbol, futsal, güreş, halk oyunları, karate, kick boks, masa tenisi, pilates, ragbi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, wushu ve yüzme olmak üzere 24 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.

Keçiören Belediyesi, geniş branş yelpazesiyle her yaştan çocuğun ve gencin ilgi alanına uygun spor dalıyla buluşmasını sağlayarak, onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı sürdürüyor.