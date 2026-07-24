Rumeli Spor Kulübü'nün başarılı taekwondo sporcusu Eslin Göktepeli, Türkiye Milli Takımı'na davet edilerek önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 31 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Uluslararası Batum Açık Taekwondo Turnuvası'nda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2026 yılı boyunca katıldığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Göktepeli, performansının karşılığını Milli Takım kadrosuna seçilerek aldı. Batum'daki turnuvada kürsünün zirvesini hedefleyen milli sporcu, Türk bayrağını göndere çektirmeyi amaçlıyor.

Rumeli Spor Kulübü yetkilileri, milli takım başarısından dolayı Eslin Göktepeli'yi ve bu süreçte büyük emek veren ailesini tebrik ederek, sporcularına başarı dileklerinde bulundu.

Rumeli Spor Kulübü yetkilileri, Göktepeli'nin başarısını kutlayarak ailesine teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Sporcumuzun Milli Takım kadrosunda yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Batum'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz' denildi.