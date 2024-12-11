İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gelenekselleşen ‘Kültür Buluşmaları’ Tunceli ile devam ediyor. 12-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Tunceli Kültür Buluşmaları'nda; paneller, gösteriler ve dinletiler yer alırken her gün saat başı konserler olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Tunceli'nin tarihi, kültürel mirasını ve özgün lezzetlerini geniş bir kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlenen Tunceli Kültür Buluşmaları, 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İBB Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.
Etkinlik, Tunceli'nin ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik yapısını ele alan paneller, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, folklor gösterileri ve birbirinden özel konserlerle dolu zengin bir program sunacak. 4 gün sürecek buluşma, gelen misafirleri Tunceli'nin tarihî ve kültürel atmosferiyle tanıştıracak.
Tunceli’nin kültürel mirasını İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan etkinlik, tüm kültür-sanat severleri 15 Aralık Pazar gününe kadar Yenikapı Etkinlik Alanı'na bekliyor.
TİYATRO VE GÖSTERİLERİN YANI SIRA 27 İSİM SAHNE ALACAK
- Tiyatro Gösterileri ("Tiyatro Budala", "Kadın Meclisi Tiyatro Oyunu"),
- Şiir Dinletileri (Çiğdem Keleş, Niyazi Yaşar, Mustafa Bakır, Hülya Güntaş),
- Kadın Koro Performansları ("Dersim Kadın Korosu"),
- Mikail Aslan, Pınar Aydınlar, Fulya Koç, Grup İklim, Özlem Taner, Doğan Çelik, Enver Çelik, Mustafa Özaslan, Yılmaz Çelik, Şavaklı Ayşe, Arzu Şahin, Dilan & Erkan Top, Şenol Akdağ’ın aralarında bulunduğu 27 usta ismin konserleri yer alacak.