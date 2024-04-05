Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) desteğiyle, KOOP Ventures tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan ‘Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finansal teknoloji etkinliği’ İstanbul Fintech Week (IFW’24), “Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor” temasıyla 16-17 Nisan tarihleri arasında Fişekhane’de gerçekleştirilecek.

Web3’den dijital paralara, yapay zekâdan işletmelerde finansal teknolojilerin kullanımına, dijital bankacılıktan tokenlaştırmaya kadar çok çeşitli konu başlıklarının ele alınacağı IFW’24, dünyadan ve Türkiye’den alanında önde gelen 85 konuşmacıyı İstanbul’daki finans ve dijitalleşme sektör temsilcileriyle bir araya getirecek.

İki günlük etkinlik, 35’in üzerinde sponsor ve partneriyle 6 ayrı zirvede toplam 65 oturuma ev sahipliği yapacak. Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da IFW’24’e katılıyor. Prof. Ortaylı, birinci günün sonunda düzenlenecek ödül töreni sonrası ‘Fireside Chat’ bölümünde “Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi” başlığında finansın tarihine dair özel bir sohbetin konuğu olacak.

Bankacılık, finans ve dijitalleşme ile ilişkili tüm sektörlerin temsilcilerinin bir araya geleceği İstanbul Fintech Week (IFW’24), finans ekosisteminin önde gelen üst düzey isimlerini katılımcılarla buluşturacak. Etkin sponsorlarıyla her açıdan güçlenen IFW’24’ün ‘İsim Sponsoru’ Gate.io olurken, BankPozitif ve Payfix ‘Black Sponsor’; Akbank, Definex, Mastercard ve Türkiye İş Bankası, ‘Premium Sponsor’; Ftechlabs, Garanti BBVA, Hiperaktif Kredi, KPMG, Paycell, Sipay, Solak & Partners ve Yapı Kredi FRWRD de ‘Co-Sponsor’ olarak etkinlikte yer alıyor. Odeabank, C-Suite kapalı oturumlarının sponsorluğunu üstlenirken; Axis VIP Travel, Bybit, D&R, Endless Fairs, Interpress, Movenpick Otel İstanbul Marmara Sea, Utilify, Venus ve Warpiris ‘Destekçi’; Aposto, BloombergHT, Btchaber, Bundle, DAO Wagmi, Etkin Kampüs, FintechTime, Hizmetix ve Mall Report ‘Medya Partneri’; Cointelegraph Türkiye, StartupMarket ve IMM ‘Stratejik Partner’ ve Black Swan da YouTube Partneri olarak etkinliğe güç katıyor.

Türkiye ve Dünyadan Üst Düzey Konuşmacılar Etkinliğe Damga Vuracak

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fintech Week’in öne çıkan konuşmacıları arasında; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, ‘Decoding AI in Financial Services’ kitabının yazarı Clara Drodie, UCK Blockchain Merkezi’nden Christina Frankopan, Fintech Business Weekly’nin yayıncısı ve fintek sektöründe sosyal medyanın öncülerinden Jason Mikula, IBM Bankacılık Küresel Araştırma Direktörü Paolo Sironi, Mastercard EEMEA Genel Müdür Yardımcısı Amnah Ajmal, Oxford Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü Pınar Özcan gibi sektörün öncü isimleri yer alıyor. Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’in de D&R sponsorluğunda konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, kendisinin yöneteceği ‘Finansal Kapsayıcılığın Ekonomiye Etkileri’ başlıklı üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı da olacak.



IFW’24’ten Öne Çıkan Oturumlar

‘Web3 Zirvesi’ ile başlayacak olan İstanbul Finance Week’in birinci gününde; Bitcoin yarılanması, Web3 dünyasındaki son gelişmeler, merkez bankası dijital para birimleri, kripto varlıkların regülasyonları, tokenizasyon, müşteri tanımadaki yenilikler ve metaverse konuları ele alınacak. Etkinlik kapsamında bir de ödül programı düzenleniyor. ‘Dijital Finansın Öncüleri Ödül Programı’nda Türkiye’nin fintek ekosistemini yeni fikirler ve projelerle büyütmeyi amaçlayan uzmanlar ödüllendirilecek. ‘Finansta Yapay Zekâ Zirvesi’, ‘TradeTech Zirvesi’ ve farklı ülkelerden gelen temsilcilerin sunumları ile zenginleşen bir içerik, katılımcıları konuyla ilgili son trendlerle buluşturacak.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da İstanbul Fintech Week’e katılıyor. Prof. Ortaylı, birinci günün sonunda, ödül töreninin hemen ardından düzenlenecek ‘Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi’ başlıklı bir sohbetin özel konuşmacısı olarak etkinlik katılımcıları ile buluşacak.

‘Dijital Finans Zirvesi’ ile açılacak olan ikinci günde ise önde gelen konuşmacılar yedi farklı panelde ‘servis olarak finans modeli', ‘ödemeler ve para transferindeki yenilikler’, ‘geleneksel bankacılıkla yalnızca dijital bankacılığın kesişme noktaları’ gibi konu başlıklarını tartışacaklar. Ayrıca, ‘Fintekte Kadın’ ve ‘İş Dünyasında Fintek Zirveleri’ ile startup, ülke ve teknoloji sunumları da ikinci gün programı arasında yer alıyor. Etkinlikte ayrıca Litvanya, Letonya, Ukrayna, Azerbaycan ve Kazakistan’ın aralarında bulunduğu 5 ülke fintech ekosistem sunumu yapacak.