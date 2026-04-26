Çekmeköy Belediyesi, 'Herşey Güler Yüzlü Çekmeköy Halkı için ' sloganıyla Kent Park'ta Uçurtma Şenliği düzenledi. Çocukların eğlenceli etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdiği festivalde aileler de keyifle vakit geçirdi. Şenlikte binlerce uçurtma dağıtıldı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in de katılım sağladığı etkinlikte çocukların her birinin neşesi kahkahaları alanı inletirken ailelerinde çocuklara yardım etmek için uçurtma uçurmaya çalışırken aldıkları keyifli anlar görüntülere yansıdı.

Kent alanın geçekleştirilen uçurtma şenliğinde rengarenk uçurtmalar gökyüzünde süzülürken alanda kurulan stantlarda yer alan atölyelerde çocuklar yüz boyama, logo, resim çizimi gibi çeşitli etkinliklere katılım sağladılar aynı zamanda kurulan şişme oyun gruplarında çocuklar doyasıya eğlendiler.

Azerbaycan Bayrağı görselli uçurtma Çekmeköy'lü bir amcanın elinde ipiyle uçurtma zirvede saatlerce süzüldü ve uçurtma sahibi bana ne zaman indir derlerse o zaman indireceğim ve her zaman bayrak göklerdedir ifadelerini kullandı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'de en üst zirvede olan Azerbaycan görselli uçurtmayı kısa süreli kendisi de uçurdu ayrıca uçurtma sahibini de heyecanından dolayı kutladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ailelerin yüzlerine yansıyan mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, 'Sağlam toplumlar gülen yüzlü annelerin, babaların sevgileri çocukların kalbinde gizlidir. Eğer çocuklar mutluysa yüzleri gülüyorsa annelerde onlarla mutluysa işte o zaman sağlam toplum dediğimiz kavram doğar ve geleceğimizde daha daha sağlam olur diye düşünüyorum. Belediyenin görevi yalnızca su, asfalt, yeşil alan gibi işler değil elbette zaman zaman bu tip etkinlikler ile komşularımızı bir araya toplayıp çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ailelerin bol bol neşeli vakit geçirmesini sağlamaktır. Uçurtma şenliği yalnızca bir etkinlik değil özgürlüğün, egemenliğin, ve mutluluğun simgesidir. Ayrıca 23 Nisan etkinliklerimizi ilçemizin birçok noktasında gerçekleştirdik ve ortalama 20.000 çocuğun ve yanlarında ailelerinin katılımıyla hep birlikte gerçekleştirdik' diye konuştu.

Etkinlikler gün boyu renkli görüntüler eşliğinde devam etti.