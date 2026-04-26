İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yenidoğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan ve sosyal-ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - 2021 yılında İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Yenidoğan Destek Paketi dağıtımı 108 bin 278 aileye ulaştı.

AİLELERİ BÜYÜK BİR MADDİ YÜKTEN KURTARIYOR

Yenidoğan bir bebeğin ilk aylardaki ihtiyaç duyduğu temel ürünler; güvenli uyku alanı, beslenme ekipmanları, hijyen malzemeleri ve temel sağlık gereçleri dikkate alındığında ortalama 10.000 TL ile 15.000 TL arasında bir maliyet oluşturuyor.

Yenidoğan döneminde ailelerin karşı karşıya kaldığı temel harcama yükünün önemli bir seviyede olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Yenidoğan Destek Paketi aileler için önemli bir katkı sunuyor.

Yenidoğan Destek Paketi, içerisinde bezden kıyafete, bakım malzemelerinden beşiğe kadar bir bebeğin ihtiyaç duyacağı birçok temel ürün yer alıyor.