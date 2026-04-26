KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, kent genelinde denetim görevlerinin yanı sıra vatandaşların zor anlarında da devreye girerek sosyal destek hizmeti sunuyor.

Kocaeli genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, klasik denetim anlayışının ötesine geçerek sosyal destek hizmetleriyle de vatandaşın yanında yer alıyor. Kentin farklı noktalarında yaşanan ani mağduriyetlere hızlı şekilde müdahale eden ekipler, ihtiyaç anında da hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

LEYLA ATAKAN CADDESİ'NDE HIZLI MÜDAHALE

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İzmit'te yer alan Leyla Atakan Caddesi üzerinde arıza yapan bir araç, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir alana çekildi. Trafik akışının aksamaması için gerekli önlemler alınırken, sürücünün mağduriyeti kısa sürede giderildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nden çıkan bir aile de yine Zabıta ekipleri tarafından alınarak Başiskele Yuvacık Serdar Mahallesi'ndeki evlerine güvenli şekilde ulaştırıldı. Bu destek, vatandaşların sağlık sonrası süreçte yaşadığı ulaşım sorununa çözüm sağladı.

CUMHURİYET BULVARI'NDA İHTİYAÇ SAHİBİNE YARDIM

İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde ihtiyaç sahibi bir vatandaşa da ekipler tarafından destek verildi. Vatandaşın güvenli şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla yanında olundu, taksiye yönlendirme yapıldı.

SEKA Park bölgesinde tespit edilen mağdur bir vatandaş, zabıta ekiplerince alınarak barınma merkezine ulaştırıldı. Gerekli işlemlerin ardından vatandaş güvenli bir ortama teslim edildi.

YAŞLI VATANDAŞA DUYGUSAL DESTEK

Evine gitmekte zorlanan yaşlı bir vatandaş da zabıta ekiplerinin desteğiyle ikametine kadar ulaştırıldı. Yardım karşısında duygulanan vatandaşın teşekkürleri ve duaları ekipler için en anlamlı karşılık oldu.

Kocaeli genelinde görev yapan Büyükşehir Zabıtası, gerçekleştirdiği çalışmalarla yalnızca kamu düzenini sağlayan bir birim olmanın ötesine geçerek, ihtiyaç anında vatandaşın yanında olan güçlü bir sosyal destek yapısı olarak öne çıkıyor.