Tunceli'de 12 kapalı durak yenilenirken, 45 yeni açık durakla şehir içi ulaşım daha konforlu ve modern hale getirilecek.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Tunceli'de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda konforu artırmak amacıyla durakların yenileneceğini açıkladı.

Vali Aygöl, şehir genelinde bulunan 12 kapalı durağın modernize edileceğini, ayrıca üretimi yapılacak 45 yeni açık durakla birlikte toplu ulaşım altyapısının güçlendirileceğini belirtti.

Yapılacak çalışmalar kapsamında durakların daha estetik, dayanıklı ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanması amaçlandı.

