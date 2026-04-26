UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 'Yaşayan Festival' sloganıyla kutlanan 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, düzenlenen görkemli saçım töreniyle sona erdi.

MANİSA (İGFA) - 21-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen festival; Türkiye'nin pek çok şehrinden ve 13 farklı ülkeden gelen konukları ağırladı.

Hafta boyunca süren etkinlikler, festivalin son gününde düzenlenen geleneksel kortej yürüyüşüyle zirveye ulaştı.

Manisa Valiliği önünden başlayan ve Sultan Camii'nde noktalanan yürüyüşe; Osmanlı padişahlarının temsili geçişleri, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi canlandırmaları ile halk dansları ekipleri renk kattı. Sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kortej, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu'nun ev sahipliği yaptığı kortej yürüyüşüne ve saçım törenine protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç, MHP Manisa Milletvekilli Erkan Akçay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, çevre illerin belediye başkanları ve siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 TON ŞİFA SAÇILDI

Kortejin ardından Sultan Camii'nde, Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın, kendisini sağlığına kavuşturan Merkez Efendi'ye 'mesir beratı' vermesi temsili olarak canlandırıldı. Hafsa Sultan'ın şifalı macunların halka saçılması buyruğuyla birlikte, caminin kubbe ve minarelerinden 10 ton mesir macunu gökyüzünden yağdı.

Şifalı macunlardan kapabilmek için meydanı dolduran on binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşların macunları havada yakalamak için şemsiyelerini ters çevirdiği, bazılarının ise yüksek noktalara tırmandığı anlar objektiflere yansıdı. 486 yıllık bu köklü gelenek, hafızalardan silinmeyecek görüntülerle bir sonraki yıl buluşmak üzere sona erdi.