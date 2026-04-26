Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 Eskişehir Yılı kapsamında Sazova'da çocukların eğitim ve sosyal gelişimine katkı sunacak Çocuk Evi'nin temelini attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, '2026 Eskişehir Yılı' vizyonu doğrultusunda her ayın 26'sında kente değer katan projeleri hayata geçirme hedefi kapsamında yeni bir yatırımı daha başlattı.

Bu kapsamda Sazova Çocuk Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, projenin çocukların hem eğitim hem de sosyal gelişimine katkı sunacağını belirtti.

1.175 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez; çevreci tasarımı, atölyeleri, derslikleri ve 100 kişilik çok amaçlı salonuyla dikkat çekiyor. 60 çocuk kapasitesine sahip olacak Sazova Çocuk Evi'nin, çocuklara hem öğrenme hem de keyifli vakit geçirme imkânı sunması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sazova bölgesinin çocuklar için daha nitelikli bir yaşam ve eğitim alanına dönüşmesi bekleniyor.