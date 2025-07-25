İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 kilogram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu taciri yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Çatalca'da bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kg kokain ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1948597417093304835

Yerlikaya, paylaşımında, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin geleceğimizin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu yineledi.