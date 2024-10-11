İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarının iyi eğitim alabildiği ve geleceğe umutla bakabildiği bir İstanbul var etmek için çalışmalarını “Kızlar Okusun Diye” projesi ile sürdürüyor. Bu kapsamda 10 bin aileye 3 bin TL nakdi destek sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor. İBB, kız çocuklarının iyi eğitim alabildiği, geleceğe umut ve güvenle bakabildiği bir İstanbul var etmek için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği “Sen Oku Diye” eğitim desteğinin ardından bu kez “Kızlar Okusun Diye” projesini hayata geçirdi. “Kızlar Okusun Diye” projesi kapsamında İstanbul’da ikamet eden ve ilkokula kayıt yaptırmış kız çocukları desteklenecek.

10 BİN AİLEYE NAKDİ YARDIM

İBB, böylelikle İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, hanede ilköğretim çağına gelmiş ve okul kaydı bulunan kız çocukları için 10 bin aileye 3 bin TL nakdi destek olacak. Ödemeler ise 31 Ekim’de gerçekleştirilecek.