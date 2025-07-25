İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini doğayla iç içe, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmesi için Doğa Kampı düzenliyor. 28 Temmuz Pazartesi günü başlayacak başvurular dogakampi.ibb.istanbul adresinden yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Doğa Kampı, çocuklara erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmayı hedefliyor.

4 – 29 Ağustos tarihleri arasında Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri’nde gerçekleşecek kampta; farklı spor branşlarından açık hava oyunlarına, temel kamp eğitimlerinden ritim, bitki, ahşap ve taş boyama atölyelerine kadar birçok etkinlik çocukları bekliyor.

Kamp süresince gerçekleşecek etkinliklerle çocukların paylaşmayı, yardımlaşmayı ve çevre bilincini yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor. Ayrıca, eğlenceli ve eğitici serbest zaman aktiviteleriyle çocuklara unutulmaz bir kamp deneyimi sunacak.

9 – 13 yaş arasındaki çocuklar, ücretsiz olarak günübirlik kampa katılabilecek. Kamp boyunca masa tenisi, badminton, satranç gibi sporların yanı sıra koordinasyon ve parkur etkinlikleri ile okçuluk, ritim, el sanatları ve doğa atölyeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, temel kamp becerileriyle ilgili eğitimlerle keyifli vakit geçirecek.

İLK HAFTA BAŞVURULARI 28 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Hafta içi günlerinde düzenlenecek İBB Doğa Kampı’nın ilk hafta başvuruları 28 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Diğer haftaların kayıt tarihleri ise sosyal medya hesaplarından ve kampın internet sitesinden duyurulacak. Çocuklar, haftada bir gün için dogakampi.ibb.istanbul adresinden kayıt yaptırabilecek.