İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu çiftçilere arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu desteğini bu yıl da gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi'nin “Hububat Tohum Desteği” ile yaklaşık 80 bin dekar alana tohumlar ekilecek ve 52 - 53 bin ton civarında ürün elde edilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçilerimizi tekrar tarıma teşvik etmek ve böylelikle tarımsal alanların betonlaşmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbullu çiftçiler için ilk kez 2022'de ekmeklik buğday tohumu ile başlamış olduğu “Hububat Tohumu Desteği”ne bu yıl da devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Çiftçilere destekleri iki katına çıkaracağız” vaadiyle 2024 yılında “Hububat Tohumu Desteği” kapsamında arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu desteği sağlanması planlandı. Tasarruf tedbirlerini de göz önünde bulunduran belediye, destekten faydalanma limitlerini 4 dekar ile 40 dekar arasında yeniden düzenledi.

1.991 TON HUBUBAT TOHUMU DESTEĞİ

30 Temmuz – 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbullu çiftçilerin talepleri toplandı. İstanbul genelinde 382 çiftçi 323 ton arpa, 232 çiftçi 137 ton yulaf, 1.769 çiftçi 1.531 ton ekmeklik buğday tohumu olmak üzere toplam 2.383 çiftçi 1.991 ton hububat tohumu desteği talebinde bulundu. “Hububat Tohum Desteği” ile bu tohumlar yaklaşık 80 bin dekar alana ekilecek ve 52 - 53 bin ton civarında ürün elde edilecek.

İBB, aynı zamanda serada üretim yapan İstanbullu çiftçilere karalahana ve kıvırcık maruldan oluşan kışlık fidelerin dağıtımına da başladı. 12 ilçede seracılık yapan İstanbullu çiftçilere, yaklaşık 3,5 milyon adet fide dağıtımı gerçekleştirilecek.