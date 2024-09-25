İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin donanımlarını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim programları için başvuru ve kayıtlar başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ofislerinde yapılacak eğitimler bu dönem 4 ana başlık altında 22 farklı alanda yapılacak.

Eğitimlerin başvuruları ise İstanbul Senin mobil uygulamasından ve genclikspor.ibb.istanbul web adresinden alınacak.

Haftanın yedi günü açık olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Ofisleri güz dönemi eğitim programlarına ev sahipliği yapıyor. Ofislerde gençlere ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim fırsatı sunan eğitimler akademisyenler ve alanında uzman isimler tarafından veriliyor.

Öğrenim hayatına devam eden ve iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşayan 15 – 29 yaş arası gençlerin katılımına açık olarak düzenlenen eğitimler ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayacak şekilde programlandı.

7 GENÇLİK OFİSİNDE 22 BRANŞTA EĞİTİM

Eğitimler, bu dönemde de Gaziosmanpaşa, Hisarüstü, Ümraniye, Sarıyer ve Büyük İstanbul Otogarı Gençlik Ofisleri ile birlikte Fatih Uluslararası Gençlik Ofisinde ve Bağcılar Gençlik Merkezinde düzenleniyor. Gençlerin okul, staj ve sınav programları göz önünde bulundurularak oluşturulan takvim kapsamında gençler için yabancı dil, sanat, kişisel gelişim ve ilk yardım kategorilerinde eğitim çalışmaları yapılacak.

Güz döneminde yabancı dil kategorisinde İngilizce (gramer), İngilizce konuşma, YDS hazırlık; Korece ve Almanca dersleri yapılırken sanat kategorisinin dersleri ise keman, resim, diksiyon, gitar, yaratıcı drama, bateri, tiyatro, hat sanatı, piyano, şan, yazarlık atölyesi, oyun çıkartma atölyesi, kamera önü ve oyunculuk, konservatuara hazırlık ( tiyatro ), tiyatro ve oyunculuktan oluşuyor. Diksiyon, CV hazırlama ve mülakat teknikleri programlarının yer aldığı kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra üç aylık takvim içinde ilk ve acil yardım dersleri de yer alıyor.