Bunlar da ilginizi çekebilir

Konya Ilgın'da deprem... Bakan Yerlikaya: An itibariyle olumsuzluk yok

Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edilerek söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

İstanbul İtfaiyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Şile Sokak üzerindeki geniş otluk alan yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale etmekte” denildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.