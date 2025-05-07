İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, spor hizmetlerini kitlelere yaymak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla ilçedeki amatör kulüpleri buluşturan bir voleybol turnuvası düzenliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sağlıklı toplumların yetişebilmesiiçin spor alanları oluşturan, amatör kulüpleri ve sporcularıdestekleyen Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki voleybol kulüplerinin alt yaş kategorileriniBeylikdüzü Belediyesi Voleybol Turnuvası’nda bir araya getirdi. İlk kez düzenlenen turnuvanın açılış maçındaAvrupa Voleybol ileBizimkentSpor’un küçük kız takımları karşılaştılar. 31 Mayıs’ta sona erecek turnuvada pazartesi günleri hariç her gün maç yapılacak ve tüm maçlar Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

İLÇEDEKİ 11 KULÜP KOZLARINI PAYLAŞIYOR

TurnuvadaAvrupa Voleybol Akademi SK, Bizimkent Spor Kulübü, Bizimkent Voleybol Spor Kulübü, Ulus Spor Akademi Spor Kulübü, Merve Dalbeler Spor Kulübü, Beylikdüzü Voleybol 2021 SK.,Smaç Spor Kulübü, Beylikdüzü Beykent Spor Kulübü, Ernil Voleybol Spor Kulübü, Bizimkent İlkokulu Spor Kulübü ve Bilim Yaşam Spor Kulübüolmak üzere toplam 11 yerel kulüp, iki yaş kategorisinde ve ikişer gruplu dört ligde kozlarını paylaşıyor. Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan “Gazi Mustafa Kemal ülkemizi çocuklarımıza, gençlerimize emanet etti. Bugün burada pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Sevgili aileler, onlara bir gelecek hazırlıyorsunuz, sizlere de başarılar diliyorum” dedi.

“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK”

İstanbul şampiyonluğunu hedefleyen ve açılış maçının da galibi olan BizimkentSpor’un kaptanı Beren Bayer ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Heyecanlıydık. Takımımız yeni, birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Kendimize güveniyoruz, rakiplerimizden korkmuyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Bugün de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Antrenmanda öğrendiklerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Rakibimizi de iyi mücadele etti, onları da kutluyoruz. Beylikdüzü Belediyesi’ne de bize bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyoruz.”