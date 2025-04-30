İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlenen “Uygulamalı Muhasebe Eğitimi” sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası iş birliğiyle düzenlenen “Uygulamalı Muhasebe Eğitimi”, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Sertifika törenine İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Beylikdüzü İlçe Temsilcisi ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı İsmail Bozan, Luca eğitmeni Derya Uyanık ile Mali Müşavir ve eğitmen Eyüp Ulutekin katılım sağladı. Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi’nde düzenlenen ve 8 hafta süren program, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu.

İlk 4 haftada katılımcılar; muhasebe ve vergi mevzuatı, ticari belgeler, stok-cari-banka işlemleri gibi temel konuların yanı sıra iletişim becerileri ve analitik düşünme eğitimleri aldı.

Uygulamalı bölümde ise ‘Luca Mali Müşavir Paketi’ üzerinden gerçek senaryolarla fatura, makbuz, beyanname hazırlama gibi pratik çalışmalar yapıldı.

Programı tamamlayan katılımcılar, hem katılım sertifikası hem de sektörde geçerliliği olan Luca sertifikası almaya hak kazandı.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Beylikdüzü İlçe Temsilcisi ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı İsmail Bozan, mesleki eğitimlerle vatandaşların istihdam yolculuğuna destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu program sayesinde katılımcılar, hem teorik hem de pratik becerilerle donatılarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar arasına girme şansı yakaladı” dedi.