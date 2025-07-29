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Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte; 15 özel sektör firma, 35 farklı pozisyon için 200’ün üzerinde iş gücü ihtiyacını adaylarla paylaştı.

Beylikdüzü 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen fuarda, iş arayışında olan vatandaşlar için doğrudan işverenlerle temas kurma imkânı sunulurken işverenlere de uygun adaylara daha kolay ulaşma fırsatı sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylikdüzü Bölgesel İstihdam Ofisi, Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi iş birliğiyle Kariyer Fuarı düzenledi. Fuar kapsamında; 15 özel sektör firma, 35 farklı pozisyon için 200’ün üzerinde iş gücü ihtiyacını adaylarla paylaştı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi, Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi iş birliği ile Kariyer Fuarı düzenledi.

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