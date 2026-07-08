Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Demirci Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Önce Demircililere aşure ikram eden Başkan Şadi Özdemir, ardından semt pazarını gezdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, dayanışma ve paylaşmanın ruhunu yaşattığı aşure ikramlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Salih Güleç ve Demirci Mahalle Muhtarı Selda Zorer ile birlikte Demirci Mahallesi'ndeki aşure ikramına katıldı. Ardından bölgede kurulan semt pazarını gezen Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla ve pazarcılarla sohbet etti. Başkan Şadi Özdemir, mahalle halkının taleplerini ve önerilerini yerinde dinledi.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi Halk Evi binası önünde kurulan stantta da vatandaşlara ve belediye çalışanlarına aşure dağıtıldı. Başkan Şadi Özdemir ve Meclis Üyesi Ekrem Erk'in katıldığı programda bolluk ve bereket vatandaşlarla paylaşıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin semt pazarlarında kurduğu aşure ikramı pazar gününe kadar devam edecek. Aşure ikramı 8 Temmuz Çarşamba Karaman, Işıktepe, Çamlıca; 9 Temmuz Perşembe Kayapa, Kültür, Hasanağa; 10 Temmuz Cuma Çalı, Üçevler; 11 Temmuz Cumartesi Kızılcıklı ile Görükle, Dumlupınar; 12 Temmuz Pazar ise Ataevler, Balkan, Kurtuluş mahallerindeki dağıtımla tamamlanacak.