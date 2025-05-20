İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Sahili Dalyan Mevkii’nde, “Bir Avuç Temizlik, Bir Umut Gelecek!” sloganıyla kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, ilçede temiz çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Gürpınar sahilinde kıyı temizliği çalışması gerçekleştirdi. Belediyenin saha mıntıka temizlik ekiplerinin de hazır bulunduğu etkinliğe, Beylikdüzü Çevre Gönüllüleri ve Naciye Tınaztepe İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan toplam 70 kişilik bir grup katıldı. Eğitici ve keyifli vakit geçiren öğrencilere etkinlik kapsamında ilk olarak hijyen kuralları, çevre temizliği ve bilinci hakkında bilgiler verildi. Ardından öğrenciler, doğaya duydukları sevgi ve çevre bilinciyle sahada aktif olarak temizlik çalışması yaptı. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen kıyı temizliği çalışması kapsamında toplam 100 kilo atık toplandı. Çöplerin arasında, plastik poşet ve plastik şişe gibi atıklar yer aldı.

“BU DOĞADA YAŞAMAK İSTİYORSAK ONUN BİR PARÇASIYMIŞ GİBİ DAVRANMALIYIZ”

Beylikdüzü Belediyesi çevre gönüllülerinden emekli hemşire Havva Özçelik çevre gönüllüsü olduğu için çok mutlu olduğunu ve küçük yaşta çocuklara çevre bilinci aşılanmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Çelik, “Bazı şeylerin yerinde ve uygulamalı olarak görülmesi daha akılda kalıcı oluyor, çevre etkinliği bu yüzden daha anlamlı. Temiz çevre için insanlar bulundukları ortamı buldukları gibi bıraksalar şu an yaptığımız aktiviteye gerek bile kalmaz. Bu evrenin parçası olmak ve bu doğada yaşamak istiyorsak onun bir parçasıymış gibi davranmalıyız” ifadelerini kullandı.