İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Perdeler açılıyor, hikâyeler canlanıyor' sloganıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Tiyatro Festivali sona erdi. Üç gün boyunca ücretsiz olarak sahnelenen oyunlar izleyicilerden tam not aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tiyatro Festivali, üç gün boyunca sanatseverleri Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde buluşturdu.

'Perdeler açılıyor, hikâyeler canlanıyor' sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, Beylikdüzü Belediyesi tiyatro oyuncuları ile Beylikdüzü Belediyesi Tiyatro Akademisi öğrencileri sahne aldı. 26-27-28 Mart tarihlerinde düzenlenen festival kapsamında sahnelenen oyunlar, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen festivalde izleyiciler, üç gün boyunca birbirinden farklı hikâyelere tanıklık etti.

OYUNLAR SANATSEVERLER TARAFINDAN İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Festivalin açılışı, 26 Mart Perşembe günü 'Öpme Beni Uykum Var!' adlı oyunla yapıldı. Tozlu masal kitaplarının arasından gelen, bilinen tüm kalıpları yıkan, cesur ve bol kahkahalı bir başkaldırı hikâyesini sahneye taşıyan oyun, izleyicilerden tam not aldı. Festival, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Aziz Nesin'in öykü ve oyunlarından uyarlanan 'Bir Tutam Aziz'likler' ile devam etti. Usta yazarın toplumsal eleştirilerini mizahla buluşturan oyun, salonu dolduran sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi. 27 Mart'ta ayrıca oyun öncesi, Dünya Tiyatro Günü ulusal ve uluslararası bildirileri okundu. Festivalin son gününde ise Türk şiirinin önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran'ın Bursa Cezaevi'nde yazdığı şiirlerden oluşan 'Yatar Bursa Kalesi'nde' adlı oyun sahnelendi. Duygu yüklü anlatımı ve güçlü oyunculuk performansıyla dikkat çeken oyun, festivalin kapanışına damga vurdu.

'BİLETLER AÇILDIĞI GÜN TÜKENDİ'

Festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı duydukları mutluluğu ifade eden Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erhan Korkmaz, 'Üç günlük bir festivalin sonuna geldik. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kendi hazırladığımız oyunlarla kutladık. Dünyada savaşlar ve yıkımlar varken, ülkemiz adalet ve özgürlüğe susuzken şiire ve tiyatroya tutunarak geçirdiğimiz bir festival oldu. Seyircilerimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Biletler açıldığı gün tükendi. Kendi ilçemizde Beylikdüzülü oyuncuların, Beylikdüzü seyircisiyle buluşması çok güzel bir his. Biz çalışırken ve seyirciye sunarken çok eğlendik. Çok keyifli ve çok güzel bir festival geçirdik' dedi.