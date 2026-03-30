Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 185 öğrenciyle başlattığı 'Beslenme Desteği' projesi, 43 kat büyüyerek 8 bin çocuğa ulaştı. 'Çavuşoğlu Modeli' olarak anılan uygulama, sosyal belediyecilikte örnek gösterilen bir başarıya dönüştü.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hayata geçirdiği 'Beslenme Desteği' projesi, kısa sürede dikkat çeken bir büyüme kaydetti.

İlk etapta 185 öğrenciyle başlayan uygulama, bugün 8 bin çocuğa ulaşarak sosyal destek alanında rekor bir kapasiteye ulaştı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 'Hiçbir çocuk okula aç gitmeyecek' vizyonuyla Aralık 2024'te iki pilot okulda başlatılan proje, aşamalı olarak genişletildi.

İlk yıl yalnızca 1. sınıf öğrencilerini kapsayan destek, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başında 2. sınıfların da dahil edilmesiyle büyüdü. Programdan ilk yıl 4 bin 133 öğrenci yararlandı. Sömestr tatilinin ardından kapsamı daha da genişletilen proje, bugün 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören tüm ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerini kapsar hale geldi. Böylece Denizli genelinde 8 bin çocuğun düzenli beslenmesine katkı sağlandı.



'SOFRALARA BEREKET, YARINLARA UMUT'



Projenin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Çavuşoğlu, ulaşılan kapasitenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için süt, yumurta, bal, peynir, reçel, taze meyve ve sebze gibi ürünlerin beslenme paketinde yer aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, 'Bu projeyle 8 bin evladımızın sofrasına bereket, yarınlarına umut oluyoruz. Sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.



BAŞVURULAR SÜRÜYOR



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeye başvurular eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi ile https://apps.denizli.bel.tr/okulbeslenmeyardimibasvuru/ adresinden online olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi ailelere bir aylık beslenme ihtiyacını karşılayan koliler adreslerine teslim ediliyor.



SOSYAL BELEDİYECİLİKTE 'ÇAVUŞOĞLU MODELİ'



Kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesiyle dikkat çeken proje, sosyal belediyecilikte 'Çavuşoğlu Modeli' olarak anılıyor.