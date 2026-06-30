İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla 16 farklı noktada gerçekleştirdiği aşure ikramlarıyla paylaşma, dayanışma ve hoşgörü geleneğini ilçede hâkim kıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi dayanışma, hoşgörü ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında aşure ikramı gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından Beylikdüzü Mutfak'ta hijyenik koşullarda özenle hazırlanan toplamda 15 bin aşure; cami, meydan ve pazarlarda kurulan stantlarda vatandaşlara ikram edildi.

Aşure ikramları; FSM Cami, Sacit Ateş Cami, Hz. Ebubekir Cami, Özkan Acar Cami, Hz. Halit Cami, Yakuplu Evlat Cami, Kavaklı Merkez Cami, Gürpınar Merkez Cami, İhlas Marmara Evleri Cami, Zeynep Hatun Cami, Bilal Habeşi Cami, Yaşar Cimilli Cami, Hacı Mehmet Peker Cami, Gürpınar Cuma Pazarı, Beylik Pazarı ve Metrobüs Meydanı olmak üzere 16 ayrı noktada gerçekleşti.