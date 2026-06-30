Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra, kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor.

Büyükşehir ekipleri son olarak Mezitli ile Toroslar ilçesine bağlı birçok sokakta ve caddede sıcak asfalt çalışması yaptı.

MEZİTLİ İLE TOROSLAR'IN BİRÇOK NOKTASINDA, YOL YENİLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; kent trafiğini rahatlatacak, ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirecek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler gerek kendi programlarında yer alan, gerekse de talep üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarla birçok cadde ve sokağı sıcak asfaltla buluşturuyor.

Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde gerçekleşen yol yenileme çalışmaları kapsamında 46400, 46401, 46402 ve 46403 Sokak'ta toplam 350 metre, Seymenli Caddesi'nde 1100 metre, Zibo Caddesi hattında 272 metre ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde 250 metre olmak üzere, toplamda 1972 metre uzunluğundaki yolu sıcak asfalt ile buluşturan Büyükşehir ekipleri, özellikle altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarda gerçekleşen bu asfaltlama çalışmalarıyla, vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağladı. Yol yapım ekipleri sadece belirli bölgelerde değil, kent genelinde de belirlediği iş programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalardan bir diğeri ise Toroslar ilçesinde oldu. Ekipler, Toroslar'a bağlı ve yoğun araç trafiğine sahip Korukent Mahallesi 243. Cadde'de yer alan 1650 metre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmasını tamamladı.

Yıllardır ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle deforme olan yolda yapılan kazıma, düzeltme ve sıcak asfalt işlemlerinin ardından yol; modern standartlara uygun, uzun ömürlü ve konforlu bir yapıya kavuştu. Bölgede Mersin Oto Galericiler Sitesi'nin bulunması, yoğun okul trafiğinin merkezinde yer alması ve Şehir Hastanesi'ne bağlantılı olması nedeniyle büyük önem taşıyan yol, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu.