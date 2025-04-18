İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek “Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleriyle kutlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek“Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği” ile ilçede bayram coşkusu hakim kılınacak.

19-23 Nisan tarihleri arasında, sahne gösterilerinden çocuk tiyatrosuna, şişme oyun alanlarından atölyelere kadar her yaşa hitap eden etkinliklerde hem çocuklar hem de aileleri doyasıya eğlenecek.

Dopdolu programlar, 19 Nisan’da Yakuplu Kent Ormanı, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve Yaşam Vadisi olmak üzere 3 ayrı noktada eş zamanlı olarak başlayacak. Çocuklar çeşitli sahne ve müzik gösterilerinin yanı sıra şişme oyun alanlarında eğlence dolu bir hafta sonu geçirecek.

23 Nisan etkinliklerinin devamında ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 21 ve 22 Nisan’da Belediye’nin kreşlerinde eğitim gören öğrencilergösterilerini sahneleyecek. Minik yetenekler; halk oyunları, ritim şovları ve tematik danslarla sahneyi renklendirecek. Ayrıca, Yaşam Vadisi 1. Etap’taki Sanatla Yaşam Atölyeleri’nin olduğu alana kurulan cep sahnede, 21-22 Nisan tarihlerinde çocuk tiyatrosu, kukla gösterileri, müzikli drama ve pantomim düzenlenecek.

23 Nisan günü iseilk olarak saat 10.00’daYaşam Vadisi 1.Etap’ta bulunan Çanakkale Rölyef Alanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşecek. Günün devamında, Sanatla Yaşam Atölyeleri’nde saat 14.00’da Enstitü İstanbul İSMEK çocuk atölyeleri ve gösterileri düzenlenirken, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde 14.30’da Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan BB Band sahne alacak. Saatler 16.00’ı gösterdiğinde ise Sihirbaz Damper, şovuyla minikleri büyüleyecek.

Öte yandan 19-23 Nisan tarihleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap’taki etkinlik çadır alanında çocuklar ve ailelerine sınırsız eğlence sunulacak. 14.00-18.00 saatleri arasında;çeşitli atölyeler, dans gösterileri, interaktif oyunlar, deneyim alanları, şişme oyun alanları, sihirbazlık gösterileri, pantomim, çocuk tiyatrosu, cep sahne müzik etkinlikleri, yüz boyama, jonglör ve spor aktiviteleri gerçekleşecek.